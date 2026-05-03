В Орловской области подвели итоги «битвы за урожай»

Регион намолотил более 3,5 миллиона тонн зерна и продал большую его часть.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области опубликовал данные о посевных площадях, урожае и реализации сельскохозяйственной продукции по итогам 2025 года. Как следует из отчета Орелстата, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе составила 1,3 миллиона гектаров. В структуре посевов преобладают технические культуры, на долю которых приходится 53 процента. Зерновые и зернобобовые занимают 41 процент площадей. Остальные 6 процентов приходятся на кормовые культуры, картофель и овощебахчевые.

По подсчетам статистиков, орловские сельхозпроизводители внесли 145,6 тысячи тонн минеральных удобрений, что составляет148 кгна1 гектар. Удобрениями охвачено 90 процентов посевной площади. Органических удобрений внесено 2,3 миллиона тонн, или 2,3 тонны на1 гектар. Всего такими удобрениями было обработано 6,1 процента посевной площади. Также статистики окончательно подсчитали валовой сбор зерна и других культур.

Так, сбор зерновых и зернобобовых культур, в пересчете на доработанное зерно, составил 3,454 миллиона тонн, сахарной свеклы – 2,582 миллиона тонн, семян масличных культур – 942,3 тысячи тонн, кукурузы на силос, зеленый корм и семена – 537,6 тысячи тонн, картофеля – 309,4 тысячи тонн, овощей открытого и закрытого грунта – 55,2 тысячи тонн, многолетних трав на сено – 32,5 тысячи тонн, кормовых корнеплодов, включая сахарную свеклу на корм скоту, – 13,7 тысячи тонн, однолетних трав на сено – 6,3 тысячи тонн.

Сельскохозяйственными организациями региона было реализовано: зерна злаковых и бобовых культур – 2,342 миллиона тонн, свеклы сахарной – 2,265 миллиона тонны, семян и плодов масличных культур – 599 тысячи тонн, картофеля – 19,9 тысячи тонн, овощей – 12,9 тысячи тонн. С полной версией статистического сборника можно ознакомиться на официальном сайте Орелстата. Ранее губернатор Андрей Клычков в своем годовом отчете сообщил, что объем производства продукции сельского хозяйства в регионе в 2025 году составил 181,5 миллиарда рублей, что на 18,6 процента больше, чем годом ранее. Индекс производства в отрасли составил 102,5 процента.

