Незаконно приютившую иностранца орловчанку осудили

Жительница Новодеревеньковского района оштрафована на 30 тысяч рублей.

Данное уголовное дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Как пояснили в пресс-службе суда, в мае 2025 года подсудимая обратилась в миграционный пункт с заявлением и документами для постановки на регистрационный учет иностранного гражданина.

«Прописать» его она хотела в своей квартире. Суд и следствие установили, что она заведомо знала, что иностранец не имеет намерения фактически проживать в этом доме. Да и сама не собиралась в реальности предоставлять свое жилье мигранту. Тем самым «гостеприимная» орловчанка нарушила требования Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Согласно закону, временно пребывающие в стране иностранцы обязаны встать на учет по месту реального пребывания.

В пресс-службе суда пояснили, что из-за фиктивной постановки на учет сотрудники МО МВД России «Новодеревеньковский» и другие контролирующие органы были лишены возможности осуществлять надлежащий контроль за соблюдением иностранным гражданином миграционного учета и его передвижением по территории России. По таким делам, которые уже давно не являются редкостью, это стандартная формулировка.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства дела, которые, по его мнению, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления. В частности, суд принял во внимание тот факт, что иностранец был фиктивно зарегистрирован в квартире подсудимый на протяжении всего одного месяца.

Учел суд и другие смягчающие обстоятельства, а отягчающих обстоятельств не нашел. В итоге суд применил статью 64 УК РФ и назначил подсудимой наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, но приговор еще может быть обжалован в установленном порядке и пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

Напомним, что с точки зрения закона фиктивная регистрация иностранных граждан подрывает основы миграционного учета и влечет за собой уголовную ответственность. А государство предпринимает все новые меры для борьбы с этим явлением. Да и в целом постепенно ужесточает миграционную политику. Например, на днях правительство РФ уточнило порядок контроля за экзаменами для иностранцев. Документ уточняет ряд процедур, связанных с проверками соблюдения обязательных требований к тестированию по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, по итогам которого выдается сертификат.

«Внесенными изменениями уточнен порядок оформления решений о проведении профилактических и контрольных мероприятий, а также актов и предписаний об устранении нарушений – теперь все эти сведения вносятся в соответствующий реестр, – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. – Кроме того, закреплена возможность для контролируемого лица подать возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований через Единый портал госуслуг или региональный портал государственных и муниципальных услуг».

ИА “Орелград”