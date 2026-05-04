На Орловщине стартовал конкурс «Человек славен трудом»

Проект реализуется профсоюзами уже четверть века.

В Орловской области в очередной раз дан старт региональному проекту-конкурсу «Человек славен трудом». Организаторами выступают департамент образования Орловской области, Федерация профсоюзов региона и Институт развития образования. Мероприятие проводится в целях повышения значимости и общественного признания героев труда, воспитания уважения подрастающего поколения к человеку труда и старшему поколению.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, которая уже более 25 лет реализует проект «Человек славен трудом!», в этом году конкурс проводится по двум номинациям: «Человек труда в моём районе/городе» и «Человек труда в моей семье». Участники могут представить свои работы в одной из трех форм на выбор: презентация, видеоролик или статья.

К участию приглашаются школьники в двух возрастных категориях: 7-9 классы и 10-11 классы. Также принять участие в конкурсе могут студенты учреждений среднего профессионального образования Орловской области. Сам конкурс продлится по 23 октября 2026 года. Для участия в нем необходимо в срок с 17 июня по 25 сентября 2026 года зарегистрироваться в системе РГИС «Образование 57» (навигатор дополнительного образования детей Орловской области) и направить на электронную почту организаторов.

Жюри оценит конкурсные работы по шести критериям, по пятибалльной системе. В частности, оно учтет значимость материала, убедительность и конструктивность идеи, полноту и яркость выразительных средств, четкость монтажно-композиционного решения, его мотивированность, смысловую точность образа «Человека труда», лексико-стилистическую и логическую грамотность материала. Максимально возможная оценка – 30 баллов, поскольку по каждому критерию можно получить максимум 5 баллов.

Победители и призеры определяются по сумме баллов в каждой возрастной категории. Они будут награждены дипломами департамента образования и благодарностями Федерации профсоюзов Орловской области. Итоги конкурса будут утверждены приказом департамента образования. А все участники получат электронные сертификаты, которые будут размещены на сайте Института развития образования. Лучшие работы будут представлены на информационных ресурсах Федерации профсоюзов Орловской области.

