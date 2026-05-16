Мэрия Орла не смогла вовремя оплатить дорожные пледы

При этом она признала долг перед предпринимателем-поставщиком.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск индивидуального предпринимателя из Белгородской области к администрации города Орла. Предприниматель требовал взыскать с мэрии задолженность по муниципальному контракту на поставку дорожных пледов с логотипом, а также неустойку за просрочку оплаты.

Как следует из материалов дела, 16 июля 2025 года между администрацией и ИП был заключен муниципальный контракт на поставку пледов дорожных на общую сумму 42 тысячи рублей. Поставщик выполнил свои обязательства. Товар был отгружен, а заказчик подписал документ о его приемке 7 августа 2025 года. Согласно условиям контракта, оплата должна была быть произведена в течение семи рабочих дней со дня подписания документа о приемке, то есть не позднее 19 августа 2025 года.

Однако денег в установленный срок предприниматель не дождался. В сентябре он направил чиновникам претензию. В ответе, датированном 3 октября 2025 года, администрация города Орла подтвердила наличие задолженности в 42 тысячи рублей. Но сообщила, что оплатить ее не представляется возможным из-за приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах и отсутствия финансирования. Предпринимателя такой ответ не устроил, и он пошел в суд.

В ходе судебного разбирательства представитель администрации заявил ходатайство о признании исковых требований в полном объеме, то есть мэрия признала и основной долг в 42 тысячи рублей, и неустойку. Суд проверил признание иска и установил, что оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Поэтому в мотивировочной части решения арбитраж указал только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

В результате иск был удовлетворен в полном объеме. С администрации города Орла в пользу предпринимателя взыскано не только 42 тысячи рублей основного долга, но и 5125 рублей неустойки, а также 3000 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Кроме того, суд постановил продолжать начисление неустойки до момента фактической оплаты долга из расчета 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Решение может быть обжаловано.

