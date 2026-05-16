КСП проверила 9,3 миллиарда рублей бюджетных расходов

Контрольно-счетная палата Орловской области подвела итоги работы за 2025 год.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2025 год был рассмотрен на заседаниях сразу двух комитетов Орловского областного Совета народных депутатов: комитета по образованию, спорту, культуре и туризму под председательством Олега Кошелева и комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству под председательством Ивана Грачева. Как сообщили в КСП, с докладом перед парламентариями выступил председатель регионального контрольного органа Константин Паршин.

По его словам, в отчетном периоде было завершено 75 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Финансовый аудит затронул 187 различных объектов, а общий объем проверенных бюджетных расходов составил около 9,3 миллиарда рублей. Экономическая эффективность исполнения требований Контрольно-счетной палаты по результатам контрольной работы достигла 833,6 миллиона рублей. В областной бюджет и на счета организаций возвращено 88,8 миллиона рублей.

Константин Паршин также отметил, что в прошлом году особое внимание уделялось стройкам и устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий недостатков. Так, в 2025 году сотрудники КСП провели выездные обследования на 32 объектах капитального строительства. Участие в этих обследованиях вместе с аудиторами принимали должностные лица заказчиков и представители подрядчиков.

В КСП сообщили, что комиссионные обследования позволили детально установить недостатки и определить объем обязательств, подтвержденный подрядчиками, с указанием конкретных сроков устранения. В итоге было обеспечено устранение эксплуатационных дефектов на общую сумму 57,2 миллиона рублей. Также аудиторы принимали участие в работе по совершенствованию нормативной базы. Сообщается, что по итогам исполненных предложений Контрольно-счетной палаты были актуализированы 32 нормативных правовых, ведомственных и локальных акта.

Изменения, в частности, затронули вопросы бюджетных расходов в сферах расчета нормативных затрат и формирования показателей государственного задания бюджетных учреждений культуры, физкультуры и спорта, лекарственного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки гражданам и других направлений. Информация об итогах деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области за 2025 год принята парламентариями к сведению.

ИА “Орелград”