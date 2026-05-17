Суд отказал страховой компании во взыскании ущерба в порядке регресса

Страховщик требовал выплату из-за произошедшего ДТП.

Болховский районный суд рассмотрел иск страховой компании «Росгосстрах» к местному жителю о взыскании с него 79,6 тысячи рублей в порядке регресса. Страховщик требовал возместить ущерб, ссылаясь на то, что виновник ДТП не предоставил свой автомобиль для осмотра. Как следует из материалов дела, в июне 2024 года произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Octavia под управлением гражданина ответчика и Honda Accord.

Как пояснили в пресс-службе Болховского райсуда, виновным был признан водитель Skoda. Гражданская ответственность потерпевшего была застрахована в ПАО САК «Энергогарант», которое выплатило владельцу Honda страховое возмещение. В свою очередь, ПАО СК «Росгосстрах», где был застрахован виновник аварии, компенсировало эту выплату в размере 79,6 тысячи рублей. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции, стороны самостоятельно заполнили извещение, то есть так называемый европротокол.

Страховая компания направила виновнику ДТП уведомление с требованием предоставить автомобиль для осмотра. Однако, по версии страховщиков, транспортное средство так и не было представлено. На этом основании страховая компания потребовала взыскать с виновника ДТП выплаченную ею сумму в порядке регресса. Представитель ответчика в суде возражала против иска, указав, что ее доверитель не получал требования о предоставлении автомобиля на осмотр.

Суд установил, что страховая компания произвела выплату потерпевшему до истечения срока хранения в отделении связи уведомления, направленного в адрес ответчика. Иными словами, на момент принятия решения о перечислении денег страховщик еще не располагал подтверждением того, что виновник ДТП получил требование об осмотре, либо что срок на его исполнение истек.

Более того, суд пришел к выводу, что страховая компания установила факт страхового случая и определила размер убытков без осмотра автомобиля виновника ДТП. Сделала она это только на основании имевшихся у нее сведений, которые были признаны достаточными для выплаты. Но попытка страховщика взыскать сумму с виновника ДТП не увенчалась успехом.

«При установлении указанных обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав истца вследствие непредставления ему ответчиком транспортного средства для проведения осмотра, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований о возмещении ущерба в порядке регресса не имеется», – резюмирует пресс-служба Болховского районного суда, отметив, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”