В Орловской области ждут инвестиции на 740 миллиардов рублей

Утвержден обновленный план инвестиционного развития региона до 2030 года.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в план инвестиционного развития региона. Документ скорректирован в соответствии с новыми задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным. Как следует из распоряжения губернатора, изменения направлены на ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал. А главная цель заключается в том, чтобы обеспечить к 2030 году реальный рост капиталовложений не менее чем на 55 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Кстати, это требование закреплено в указе президента Владимира Путина от 28 ноября 2024 года № 1014, которым оценивается эффективность работы глав регионов и исполнительных органов власти субъектов страны. Согласно обновленному губернаторскому плану, объем инвестиций в основной капитал Орловской области, без учета вложений инфраструктурных монополий в рамках федеральных проектов и бюджетных ассигнований федерального бюджета, должен составить 741,66 миллиарда рублей.

Причем целевые показатели на пятилетний период расписаны и по годам. Так, в 2026 году общий объем инвестиций в основной капитал по всем кураторам должен составить 95,5 миллиарда рублей, в 2027 году – 116,01 миллиарда рублей, в 2028 году – 142,17 миллиарда рублей, в 2029 году – 174,28 миллиарда рублей, в 2030 году – 213,7 миллиарда рублей. Ожидается, что индекс роста в сопоставимых ценах к уровню 2020 года составит от 100,5 процента в 2026 году до 155,1 процента в 2030 году.

План детализирует показатели по видам экономической деятельности и закрепляет персональную ответственность за их достижение. В частности, региональный департамент сельского хозяйства отвечает за то, чтобы инвестиции в орловский АПК составили к 2030 году не менее 44,68 миллиарда рублей. В обрабатывающие производства должно быть инвестировано как минимум 35,44 миллиарда рублей к 2030 году, куратором по данному направлению является департамент промышленности и торговли.

Инвестиции в строительство планируются в объеме 17,74 миллиарда рублей к 2030 году (куратор – департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ), в транспортировку и хранение – 5,77 миллиарда рублей к 2030 году (это зона ответственности первого заместителя губернатора и профильного департамента). А заместитель губернатора по социальной политике должен проследить за тем, чтобы инвестиции в образование, здравоохранение, культуру и спорт составили не менее 13,34 миллиарда рублей.

