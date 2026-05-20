В «РИР Энерго» объяснили необходимость отключения воды

20.5.2026 | 12:40

В Орле ближайшее запланировано на 25 мая.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В связи с этим филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация» опубликовал информацию, поясняющую необходимость таких мер.

В компании напомнили, что за зиму в системе отопления появляются коррозии и микротрещины. Чтобы выявить их, в трубах искусственно повышают давление. Тогда порыв происходит «под контролем» и в тёплое время года.

Если не перекрывать горячую воду, повышенное давление может повредить внутридомовые трубы и радиаторы. Кроме того, по существующим правилам, при проведении таких мероприятий температура воды не должна превышать 40 градусов.

Напомним, услуги временно лишаться потребители, которые получают воду от Орловской ТЭЦ. Это жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, а также, частично, Заводского. Адресный график отключений уже опубликован.

ИА «Орелград»


