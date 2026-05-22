На Орловщине увековечили память о ещё двоих участниках СВО

22.5.2026 | 11:14 Новости, СВО

Мемориальные доски разметили на фасаде школы, где учились Анатолий Анисимов и Олег Кормышев.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Их установили на здании Орловской школы Ливенского района. В церемонии участвовали родственники бойцов, представители власти, бизнеса, духовенства, а также фонда «Защитники Отечества». Об этом рассказали в региональном филиале фонда.

Оба участника — уроженцы Ливенского района, героически погибшие при выполнении боевых задач. Обоих после смерти наградили Орденами Мужества.

Олег Кормышев родился в 1999 году в деревне Губаново. Он окончил школу в 2016 году, Ливенский строительный техникум — в 2020. Затем была срочная служба в армии. В 2022 Кормышев добровольно отправился на специальную военную операцию. Служил в танковом батальоне. Орловец погиб 10 мая 2024 года.

Анатолий Анисимов родился в 1998 году в деревне Орлово. В 2014 году завершил обучение в школе. Затем проходил срочную службу в вооружённых силах. На СВО его призвали в рамках частичной мобилизации. Орловец служил в штурмовом отделении мотострелкового батальона. Его земной путь завершился 4 июня 2024 года.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU