На Орловщине увековечили память о ещё двоих участниках СВО

Мемориальные доски разметили на фасаде школы, где учились Анатолий Анисимов и Олег Кормышев.

Их установили на здании Орловской школы Ливенского района. В церемонии участвовали родственники бойцов, представители власти, бизнеса, духовенства, а также фонда «Защитники Отечества». Об этом рассказали в региональном филиале фонда.

Оба участника — уроженцы Ливенского района, героически погибшие при выполнении боевых задач. Обоих после смерти наградили Орденами Мужества.

Олег Кормышев родился в 1999 году в деревне Губаново. Он окончил школу в 2016 году, Ливенский строительный техникум — в 2020. Затем была срочная служба в армии. В 2022 Кормышев добровольно отправился на специальную военную операцию. Служил в танковом батальоне. Орловец погиб 10 мая 2024 года.

Анатолий Анисимов родился в 1998 году в деревне Орлово. В 2014 году завершил обучение в школе. Затем проходил срочную службу в вооружённых силах. На СВО его призвали в рамках частичной мобилизации. Орловец служил в штурмовом отделении мотострелкового батальона. Его земной путь завершился 4 июня 2024 года.

