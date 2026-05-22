Худрук Сергей Пузырев не смог вернуться в театр

Заводской районный суд Орла отказал художественному руководителю «Свободного пространства» в восстановлении на работе.

Истец работал в театре «Свободное пространство» художественным руководителем с 2005 года. 7 ноября 2025 года он получил уведомление о сокращении его должности и предложение ряда вакансий (в том числе рабочего по стирке и машиниста сцены). Предложенные вакансии не устроили, он был уволен 11 января 2026 года.

Сергей Пузырев считает увольнение незаконным, полагая, что сокращение носило мнимый характер на фоне конфликта с директором, процедура была нарушена, а обязанности худрука передали неопытному сотруднику. Через суд он требовал отменить приказы о сокращении и увольнении, восстановить его в должности, взыскать зарплату за вынужденный прогул и 100 тыс. рублей морального вреда.

Однако суд не нашел нарушений процедуры: работодатель своевременно предупредил, предложил альтернативные вакансии (в том числе руководителя театральной студии, заведующего музыкальной частью), а также согласовал изменения штатного расписания с департаментом культуры. Театром сокращены должности художественного руководителя и заместителя художественного руководителя. За счет освободившихся мест решено ввести должности начальника службы безопасности, администратора, как более востребованные.

Суд отклонил аудиозаписи, представленные истцом в подтверждение конфликта с руководством, по двум причинам. Во-первых, они не содержат доказательств дискриминации именно Пузырева. Во-вторых, записи оформлены ненадлежащим образом: сторона не указала, когда, кем и при каких обстоятельствах они были сделаны, а представитель ответчика оспорил их достоверность. Кроме того, внутренний кодекс театра запрещает аудиофиксацию без разрешения руководства.

В удовлетворении иска отказано полностью. Мотивированное решение изготовлено 15 мая 2026 года. Решение может быть обжаловано в областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”