Суд вернул государству пруд «Сахарный»

Водную гладь и береговую полосу, незаконно отданные Орловским округом в аренду.

Как установила проверка природоохранной прокуратуры, администрация в 2006–2007 годах заключила с ООО «Лекс» долгосрочные договоры аренды на несколько земельных участков в районе деревни Гавриловская и поселка Большевик. Позже срок аренды был продлен до 2054–2055 годов. Однако эти участки были сформированы за счет территории пруда «Сахарный» и безымянного ручья, который является притоком реки Оки.

Прокуратура доказала, что и пруд, и ручей внесены в государственный водный реестр, гидравлически связаны с Окой, а значит, находятся в федеральной собственности. Ширина береговой полосы таких водных объектов составляет 5 метров, и она также является территорией общего пользования, где запрещена приватизация и любая коммерческая аренда.

Несмотря на это, администрация сформировала земельные участки (с кадастровыми номерами 57:10:0010101:46, 47, 48) прямо поверх водной глади и береговой полосы, а затем передала их в аренду. Кроме того, в 2019 году был сформирован еще один участок (57:10:0010101:1772) площадью 4095 кв. м для размещения плотины, но и в его границы попали 1494 кв. м акватории и береговой полосы — то есть опять же земли, которые не могут находиться в муниципальной собственности.

В суде представители администрации и ООО «Лекс» возражали против иска, но не оспорили результаты геодезических исследований, проведенных по заданию прокуратуры. Ходатайств о проведении экспертизы компания не заявила. Суд отклонил и довод ответчиков о пропуске срока исковой давности, указав, что предыдущие проверки касались другого предмета — целевого использования участков, а не законности их формирования.

Суд постановил признать недействительными договоры аренды всех четырех участков, исключить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведения об их границах и обременении в виде аренды, признать отсутствующим право муниципальной собственности на 1494 кв. м участка 57:10:0010101:1772, занятых водным объектом и береговой полосой, уменьшить площадь этого участка до 2601 ± 22 кв. м.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”