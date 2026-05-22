На Орловщине раненные сапёры будут получать доплаты к пенсиям

В Орловской области расширен перечень получателей ежемесячной доплаты.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов, получившим инвалидность вследствие военной травмы. Соответствующее постановление расширяет круг лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии, а также уточняет процедуру подачи заявлений и перечень необходимых документов.

Ранее право на ежемесячную доплату к пенсии имели участники боевых действий в Афганистане (1978-1989), Чеченской Республике (1994-1996) и контртеррористических операций на Северном Кавказе (с августа 1999 года), ставшие инвалидами вследствие военной травмы. Теперь перечень дополнен двумя новыми категориями.

Так, право на льготу теперь имеют орловцы, получившие ранение, контузию, увечье или заболевание в связи с выполнением работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (с 24 февраля 2022 года), а также Запорожской и Херсонской областей (с 30 сентября 2022 года). Речь идет о военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (МЧС России), принимавших участие в проведении указанных работ в ходе специальной военной операции.

Вторая новая категория – орловцы, получившие ранение, контузию, увечье или заболевание в связи с исполнением обязанностей по выполнению задач в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции, которые заключали в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ. Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в филиал казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства или месту пребывания.

Это можно сделать как лично, так и дистанционно через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или в электронном виде с использованием электронной подписи. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность, копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности вследствие военной травмы и копии документов, подтверждающих участие в соответствующих боевых действиях или выполнение задач.

В постановлении правительства региона отмечено, что документ, подтверждающий участие в специальной военной операции, может быть представлен по собственной инициативе. Если заявитель не представил его самостоятельно, учреждение соцзащиты должно само запрашивать соответствующие сведения по системе электронного документооборота у Министерства обороны РФ.

