В Орле обсудили традиционные ценности

В библиотеке Бунина состоялся круглый стол с представителями различных религий.

Темой встречи стали «Традиционные ценности как системообразующий фактор многонационального и многоконфессионального общения». По этому вопросу и высказывались участники, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области. Круглый стол был приурочен к Году единства народов России.

На мероприятии выступили настоятель православного храма Святителя Николая Орловского муниципального округа Георгий Квятович, глава отделения «Духовного управления мусульман» в нашем регионе Камиль Магомедов, председатель городской общины организации ортодоксального иудаизма «Центр Шалом» Александр Котляр.

Также участниками круглого стола стали руководитель межрегионального поискового отряда «Костёр» Николай Красиков и глава Национального благотворительного Фонда «Ангелы Победы» Гошгар Искяндаров. Они рассказали о совместной работе представителей различных национальностей и конфессий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и в условиях специальной военной операции.

В финале мероприятия слово взяли председатель общественного совета при Управлении МВД России по Орловской области Геннадий Сафонов и член совещательного органа Семён Лившиц.

ИА «Орелград»