В Орле обсудили традиционные ценности

22.5.2026 | 11:43 Новости, Общество

В библиотеке Бунина состоялся круглый стол с представителями различных религий.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Темой встречи стали «Традиционные ценности как системообразующий фактор многонационального и многоконфессионального общения». По этому вопросу и высказывались участники, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области. Круглый стол был приурочен к Году единства народов России.

На мероприятии выступили настоятель православного храма Святителя Николая Орловского муниципального округа Георгий Квятович, глава отделения «Духовного управления мусульман» в нашем регионе Камиль Магомедов, председатель городской общины организации ортодоксального иудаизма «Центр Шалом» Александр Котляр.

Также участниками круглого стола стали руководитель межрегионального поискового отряда «Костёр» Николай Красиков и глава Национального благотворительного Фонда «Ангелы Победы» Гошгар Искяндаров. Они рассказали о совместной работе представителей различных национальностей и конфессий по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и в условиях специальной военной операции.

В финале мероприятия слово взяли председатель общественного совета при Управлении МВД России по Орловской области Геннадий Сафонов и член совещательного органа Семён Лившиц.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU