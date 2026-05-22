Мэрия обещает посадить в Орле на Комсомольской сотню деревьев

22.5.2026 | 12:00 ЖКХ, Новости, Общество

Работы по благоустройству улицы ещё не завершены.

Фото: oreltimes.ru

Это следует из сообщения, оставленного в соцсетях с официального аккаунта городской администрации.

Отвечая на типичный вопрос, представители орловских властей пояснили: «На улице Комсомольской планируется высадить 100 молодых деревьев. Работы по благоустройству ещё не завершены».

Напомним, сейчас в Орле приводят в порядок пешеходную зону Комсомольской на участке между Гостиной и Красина. Контракт отрабатывает ООО «Уваровская ПМК №22».

Планировалось, что работы финишируют 2 июня этого года. Однако накануне на заседании профильного комитета горсовета стало известно, что «завершить благоустройство… планируют к сентябрю». Об этом депутатам объявил руководитель Управления строительства администрации Орла Никита Митряев.

Как пишёт «Орёлтаймс», причина — не в подрядчике, а в «Трамвайно-троллейбусном предприятии». «ТТП» должно перенести троллейбусную контактную сеть и отремонтировать трамвайную. Всё это потребует времени — и приостановки работ по благоустройству.

Также на комитете поднималась и тема озеленения.

«На перекрёстке с 1-й Посадской мы не будем делать плац, оставим клумбу и посадим новые деревья… Дополнительно ведётся работа со «Свеженкой» по демонтажу их объектов. Там, где сейчас стоит их ларёк, тоже появится клумба», – рассказала первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU