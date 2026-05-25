На Орловщине может усилиться ветер

Изменения ожидаются сегодня вечером.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, ссылаясь на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Усиление прогнозируется в течении двух суток — до вечера 27 мая. Синоптики не исключают, что скорость порывов ветра будет достигать от 15 до 18 метров в час. В основном, он будет дуть с северо-запада.

При этом значительных осадков метеорологи не ждут — только небольших дождей и только в ночное время. Температура воздуха составит от плюс восьми до плюс 13 ночью и от плюс 15 до плюс 20 днём.

Спасатели просят жителей области соблюдать меры безопасности. При сильном ветре надо сторониться стен зданий. Не стоит укрываться от стихии в остановочных павильонах.

Опасность могут представлять провода линий электропередач, вывески, рекламные конструкции, а также деревья. Рядом с ними не стоит ни находится самим, ни оставлять автомобили.

Кроме того, при сильном ветре категорически запрещается разводить любые костры.

