Орловца заподозрили в оскорблении чувств верующих

Пока что он находится под подпиской о невыезде.

Факт противоправного деяния выявили сотрудники Центра по противодействия экстремизму Управления МВД по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе управления, подозреваемый родился в 1966 году. Мужчина разместил в соцсетях комментарий, выражавший «явное неуважение к обществу» и направленный «на оскорбление религиозных чувств».

Дело возбудили по первой части соответствующей статьи УК — 148-й («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Им занимается орловское управление Следственного комитета России.

Наказание за такие преступления может быть разным — от штрафа в размере до 300 тысяч до реального лишения свободы на срок до одного года.

ИА «Орелград»