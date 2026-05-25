Орловца заподозрили в оскорблении чувств верующих

25.5.2026 | 15:00 Важное, Новости, Общество

Пока что он находится под подпиской о невыезде.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Факт противоправного деяния выявили сотрудники Центра по противодействия экстремизму Управления МВД по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе управления, подозреваемый родился в 1966 году. Мужчина разместил в соцсетях комментарий, выражавший «явное неуважение к обществу» и направленный «на оскорбление религиозных чувств».

Дело возбудили по первой части соответствующей статьи УК — 148-й («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Им занимается орловское управление Следственного комитета России.

Наказание за такие преступления может быть разным — от штрафа в размере до 300 тысяч до реального лишения свободы на срок до одного года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU