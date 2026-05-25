Орловчанку подозревают в похищении робота

Преступление произошло в областном центре.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, необычная кража имела место в Железнодорожном районе. Из частного дома пропал робот-пылесос.

Владелица дома разрешила пожить в нём своему родственнику. Однажды орловчанка приехала по адресу и увидела, что мужчина распивает алкоголь с неизвестной ей женщиной. Хозяйка проверила имущество и выявила исчезновение недешёвой бытовой техники (уточняется, что стоимость робота составляет около 9 тысяч рублей).

Потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре выяснилось, что предполагаемой преступницей является как раз неизвестная гостья.

Оказалось, что это 26-летняя жительница Покровского района. Во время совместного употребления горячительных напитков мужчина отлучился в магазин, а его знакомая взяла чужое имущество и спрятала его недалеко от дома.

Уголовное дело возбудили по статье «кража» (158, часть 2). На данный момент робота изъяла полиция. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»