Зампрокурора Орловщины проведёт приём в Дмитровске

26.5.2026 | 11:00 Новости, Общество

Пообщаться с Борисом Непорожным смогут все желающие жители Дмитровского района.

Дмитровск. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мобильная приёмная будет работать в райцентре 1 июня с 10:30 до 12:00. Борис Непорожный встретится с гражданами в здании прокуратуры муниципального образования (на улице Рабоче-Крестьянской, 8-А).

Записаться на личный прием можно по телефонам

  • 8 (486-2) 40-56-49 (старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина)
  • и 8 (486-49) 2-14-57 (прокуратура Дмитровского района).

ИА «Орелград»


