Орловца осудили за призывы к терроризму и экстремизму

Противоправную деятельность пресекло Управление ФСБ России по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, мужчина родился в 1991 году. Используя свою учётную запись в «Телеграме», он разместил там материалы террористического и экстремистского характера. Некоторые из них побуждали к убийству представителя власти. Публикации находились в открытом доступе.

Дела возбудили по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности (205.2, часть 2, и 280, часть 2, УК). Расследованием также занималось орловское управление ФСБ.

В итоге мужчине дали три года колонии общего режима. На тот же срок его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в электронных и телекоммуникационных сетях. Как уточнили в пресс-службе, пока что приговор не вступил в силу.

