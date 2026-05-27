Правительство области скорректировало жилищную программу

Финансирование программы сокращено, но планы по поддержке семей остаются в силе.

Правительство региона внесло изменения в государственную программу «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Соответствующее постановление актуализирует паспорт программы, показатели и объемы финансирования на весь период реализации на 2024-2029 годы. Куратором программы является и.о. первого заместителя губернатора Сергей Латынин, ответственным исполнителем – Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Обзор внесенных изменений провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Сообщается, что общий объем финансирования программы сокращен с 4,497 миллиарда рублей до 4,295 миллиарда рублей. Средства на ее реализацию предусмотрены из областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Федеральный бюджет участвует через софинансирование отдельных мероприятий, а сумма его финансирования составляет 380,5 миллиона рублей за весь период реализации.

Программа предусматривает оказание поддержки в улучшении жилищных условий. Так, в 2026 году планируется: обеспечить жильем не менее 158 семей отдельных категорий граждан (с учетом софинансирования из федерального бюджета); оказать поддержку на улучшение жилищных условий 88 семьям за счет средств федерального бюджета; оказать поддержку 1408 семьям за счет средств областного бюджета. В структуру программы входит, в частности, региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», в рамках которого к 2029 году 110 молодых семей должны получить социальные выплаты.

Другое региональный проект – «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» – предусматривает обеспечение жильем 66 детей-сирот с софинансированием из федерального бюджета и 930 детей-сирот – за счет областного бюджета. Также детям-сиротам выдают жилищные сертификаты. Есть еще и ведомственный проект «Ипотека», предусматривающий поддержку граждан при приобретении жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредита по сниженной ставке. Кроме того, в структуру программы включен комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилищных прав отдельных категорий граждан», участниками которого являются ветераны, инвалиды, многодетные семьи, молодые учителя и другие.

Поправками также уточнено финансирование по всем направлениям в 2026 году. Так, в текущем году на обеспечение жильем молодых семей предусмотрено 74,923 миллиона рублей, на жилье для детей-сирот – 600,86 миллиона рублей, на обеспечение жилищных прав отдельных категорий граждан – 47,977 миллиона рублей. Интересно, что на ипотечную поддержку в 2026 году финансирование не предусмотрено. Более того, по этому направлению оно запланировано только на 2024, 2025 и 2029 годы.

