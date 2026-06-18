Разрыв между зарплатами орловцев стал трехкратным

При этом реальная зарплата в регионе заметно выросла в разрезе разных отраслей.

По итогам первого квартала 2026 года в Орловской области зафиксирован устойчивый рост реальных доходов населения. Такие данные приводятся в докладе о социально-экономическом развитии региона за январь-апрель 2026 года, который опубликовало правительство региона. Из документа следует, что среднедушевые денежные доходы населения Орловской области в январе-марте 2026 года составили 57 433 рубля в месяц, что на 10,7 процента выше аналогичного показателя прошлого года.

С учетом инфляции реальные доходы выросли на 3,4 процента. Для сравнения, в первом квартале 2025 года рост составлял лишь 0,4 процента. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за отчетный период времени достигла 64 588 рублей, увеличившись за год на 11,5 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен, составила 105,3 процента к уровню первого квартала 2025 года.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что разрыв между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сферами деятельности в регионе не просто сохраняется, но и растет. Так, по итогам первого квартала 2026 года лидерами по оплате труда стали финансовая и страховая сфера, где средняя заработная плата составила 102,4 тысячи рублей. Это в 1,6 раза выше среднеобластного уровня. Для сравнения, аутсайдеры рынка труда – почтовые услуги и курьерская деятельность, работники которых в среднем зарабатывают по 35,8 тысячи рублей, или 55,4 процента от среднеобластного уровня.

Таким образом, зарплаты в самых богатых отраслях фактически втрое превышают уровень зарплат в самых бедных отраслях. Тем не менее, общая динамика доходов населения Орловской области демонстрирует положительную тенденцию, превышающую прошлогодние показатели. Так, в сфере транспортировки и хранения в первом квартале текущего года средняя зарплата составила 75 тысячи рублей, что в 1,2 раза выше среднеобластного уровня.

Далее идут сельское хозяйство и обрабатывающие производства с зарплатами по 74 тысячи рублей. А наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился также у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания – 41,9 тысячи рублей, или 64,8 процента от среднеобластного уровня, и у работников, занятых деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, – 45,7 тысячи рублей, или 70,8 процента.

ИА “Орелград”