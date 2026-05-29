В Орле расширили план приватизации

В него включили два новых помещения.

Такое решение приняли на сегодняшней сессии горсовета.

В план включили два нежилых помещения, расположенных по одному адресу – улица Комсомольская, 260. Как пояснили в пресс-службе горсовета, это подвал (площадью 767,2 квадратного метра) и первый этаж (площадью 757,6 квадратного метра).

Согласно независимой оценке, общая стоимость объектов составляет 61 миллион 891 тысячу рублей.

С 2019 по 2025 годы их арендовало ООО «ДМ». После этого новых желающих взять помещения в аренду не нашлось.

