«Троицкие хороводы» начнутся с богослужения

Оно пройдёт в храме Святой Живоначальной Троицы в 8 часов.

Напомним, ежегодный праздник состоится в ближайшее воскресенье, 31 мая, в Хотынецком районе в селе Льгов.

Как сообщает областной центр народного творчества, с 10 часов начнётся работа общерегионального подворья «Хлебосолье Орловское», а также площадок «Хлебосольная губерния», «Ремесленный посад», «Казачья слобода», «Венок да рушник» и «Ветер в гривах».

В 11 часов состоится торжественное открытие и стартует основная программа праздника. Каждый посетитель сможет стать не просто зрителем, но и полноценным участником, прикоснувшись к многовековым традициям.

Центральным событием станет большой троицкий хоровод.

Также будут организованы подворья муниципальных образований Орловской области, ремесленные ряды, интерактивные площадки для семейного отдыха, различные тематические пространства. Состоятся выступления фольклорных коллективов из разных регионов России. Можно будет поучаствовать в народных играх и обрядах.

Ранее стало известно, что для желающих посетить праздник будут организованы два специальных автобусных рейса.

