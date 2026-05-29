«Троицкие хороводы» начнутся с богослужения

29.5.2026 | 15:43 Важное, Культура, Новости

Оно пройдёт в храме Святой Живоначальной Троицы в 8 часов.

Фото: oocnt57.ru

Напомним, ежегодный праздник состоится в ближайшее воскресенье, 31 мая, в Хотынецком районе в селе Льгов.

Как сообщает областной центр народного творчества, с 10 часов начнётся работа общерегионального подворья «Хлебосолье Орловское», а также площадок «Хлебосольная губерния», «Ремесленный посад», «Казачья слобода», «Венок да рушник» и «Ветер в гривах».

В 11 часов состоится торжественное открытие и стартует основная программа праздника. Каждый посетитель сможет стать не просто зрителем, но и полноценным участником, прикоснувшись к многовековым традициям.

Центральным событием станет большой троицкий хоровод.

Также будут организованы подворья муниципальных образований Орловской области, ремесленные ряды, интерактивные площадки для семейного отдыха, различные тематические пространства. Состоятся выступления фольклорных коллективов из разных регионов России. Можно будет поучаствовать в народных играх и обрядах.

Ранее стало известно, что для желающих посетить праздник будут организованы два специальных автобусных рейса.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU