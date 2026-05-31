Транспорт участников СВО под Орлом будут хранить бесплатно

Во Мценском районе утвердили правила бесплатного хранения автомобилей.

Администрация Мценского района утвердила административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение сохранности транспортных средств участников специальной военной операции и членов их семей на безвозмездной основе». Как следует из документа, разработан он во исполнение указа губернатора Орловской области от 3 октября 2022 года № 537 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации…, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, принимающих участие в СВО, и членов их семей».

Указанной услугой могут воспользоваться: граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ; военнослужащие и лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, принимающие участие в СВО; члены их семей (супруг или супруга, родители и дети), находящиеся в трудной жизненной ситуации или не имеющие возможности обеспечить хранение транспортного средства в связи с отсутствием основного владельца.

Согласно регламенту услуга предоставляется на безвозмездной основе. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 15 календарных дней со дня его регистрации. Ответственным за предоставление услуги назначено управление по муниципальному имуществу Мценского района. А непосредственным хранителем транспортных средств выступает муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба».

Для получения услуги участник СВО должен подать заявление по установленной форме, документ, подтверждающий участие в СВО, документ о регистрации по месту жительства на территории Мценского района, копию документа о праве собственности на транспортное средство, а также копию удостоверения личности. Членам семьи участника СВО дополнительно также надо предоставить документ, подтверждающий такой статус. Это может быть, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

В предоставлении услуги может быть отказано, если заявитель не соответствует установленным требованиям или представил неполный пакет документов. Также возможен возврат заявления без рассмотрения в случае неполного заполнения полей, наличия повреждений, исправлений, не заверенных в установленном порядке, или если представленные документы утратили силу.

Регламент четко прописывает и условия прекращение указанной меры поддержки. Так, договор безвозмездного хранения прекращает действие в случаях, если гражданин прекратил свое участие в специальной военной операции, если он умер или погиб, а также в случае, если он переехал, выписавшись с территории Мценского района. Заявление о предоставлении услуги можно подать непосредственно в районное управление по муниципальному имуществу.

