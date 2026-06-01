Централизованный парковый комплекс Орла заключит договор на обслуживание фонтанов

В ведении учреждения три объекта.

29 мая закупочная комиссия МАУК «ЦПК г. Орла» приняла решение о заключении договора на техническое обслуживание и текущее содержание трех фонтанов: фонтана у ККЗ «Юбилейный» (ул. М. Горького, 36), а также фонтанов «Кони» и «Краски детства» (ул. Левый берег реки Орлик, 21).

Закупка осуществляется у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя Алины Валентиновны Петрашовой. Сумма договора составляет 407 018,33 рубля. Услуги, судя по всему, оплачиваются задним числом: договор распространяет свое действие на период с 1 по 31 мая 2026 года.

Решение о закупке без конкурса принято в соответствии с внутренним положением о закупках учреждения и планом трат на 2026 год. Необходимость заключения договора в протоколе объясняется потребностью в бесперебойной работе фонтанов в летний сезон и в рамках благоустройства городской территории. Решение принято комиссией МАУК единогласно.

Напомним, госзакупки по обслуживанию и ремонту фонтанов, расположенных на территории бульвара Победы и на площади «Юности», не состоялись. На летний период 2026 года планировали потратить 2 442 000 рублей, однако была подана лишь одна заявка на участие в отборе. Она оказалась не соответствующей требованиям. Те же услуги, но с консервацией на зиму, оценили в 3 755 000,02 рубля. Заявок на этот запрос вовсе не поступило.

ИА “Орелград”