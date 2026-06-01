Централизованный парковый комплекс Орла заключит договор на обслуживание фонтанов

1.6.2026 | 17:58 ЖКХ, Новости

В ведении учреждения три объекта.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

29 мая закупочная комиссия МАУК «ЦПК г. Орла» приняла решение о заключении договора на техническое обслуживание и текущее содержание трех фонтанов: фонтана у ККЗ «Юбилейный» (ул. М. Горького, 36), а также фонтанов «Кони» и «Краски детства» (ул. Левый берег реки Орлик, 21).

Закупка осуществляется у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя Алины Валентиновны Петрашовой. Сумма договора составляет 407 018,33 рубля. Услуги, судя по всему,  оплачиваются задним числом: договор распространяет свое действие на период с 1 по 31 мая 2026 года.

Решение о закупке без конкурса принято в соответствии с внутренним положением о закупках учреждения и планом трат на 2026 год. Необходимость заключения договора в протоколе объясняется потребностью в бесперебойной работе фонтанов в летний сезон и в рамках благоустройства городской территории. Решение принято комиссией МАУК единогласно.

Напомним, госзакупки по обслуживанию и ремонту фонтанов, расположенных на территории бульвара Победы и на площади «Юности», не состоялись.  На летний период 2026 года планировали потратить 2 442 000 рублей, однако была подана лишь одна заявка на участие в отборе. Она оказалась не соответствующей требованиям. Те же услуги, но с консервацией на зиму, оценили в 3 755 000,02 рубля. Заявок на этот запрос вовсе не поступило.

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

