На Орловщине стартовал основной этап ЕГЭ

Сегодня экзамены проходили в 18 пунктах приёма.

Их организовали на базе общеобразовательных школ. Входы оснастили металлодетекторами. Внутри установили подавители сигналов подвижной связи. Кроме того, велось и видеонаблюдение: на входе — оффлайн, внутри — онлайн. За онлайн-трансляцией следил 41 наблюдатель.

Непосредственно в ППЭ присутствовали 39 общественных наблюдателей (24 из них это представители родителей).

Известно, что было организовано ещё 7 пунктов приёма экзаменов на дому — для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня одиннадцатиклассники сдавали некоторые экзамены по выбору. Знания проверили 1142 выпускника. 509 из них сдавали химию, 494 — историю, 139 — литературу.

