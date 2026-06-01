На Орловщине стартовал основной этап ЕГЭ

1.6.2026 | 15:53 Важное, Новости, Образование

Сегодня экзамены проходили в 18 пунктах приёма.

Фото: vk.com/orcoko

Их организовали на базе общеобразовательных школ. Входы оснастили металлодетекторами. Внутри установили подавители сигналов подвижной связи. Кроме того, велось и видеонаблюдение: на входе — оффлайн, внутри — онлайн. За онлайн-трансляцией следил 41 наблюдатель.

Непосредственно в ППЭ присутствовали 39 общественных наблюдателей (24 из них это представители родителей).

Известно, что было организовано ещё 7 пунктов приёма экзаменов на дому — для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня одиннадцатиклассники сдавали некоторые экзамены по выбору. Знания проверили 1142 выпускника. 509 из них сдавали химию, 494 — историю, 139 — литературу.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

