В Орле состоялись возложения цветов

4.8.2026 | 14:10 Важное, Новости, Общество

Торжественные мероприятия прошли сегодня.

Фото: vk.ru/oreladm

Цветы возложили к стеле «Город воинской славы» и к памятнику Леонтию Гуртьеву.

Об этом сообщили в городской администрации.

В церемониях участвовали ветераны, представители органов власти, правоохранительных органов и общественных организаций.

Также сегодня утром в центре Орла цветы к памятнику Ленину возложили губернатор Андрей Клычков, лидер КПРФ, почётный гражданин города и области Геннадий Зюганов, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица. Церемонию также приурочили к очередной годовщине освобождения областного центра от фашистов.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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