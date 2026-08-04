В Орле состоялись возложения цветов

Торжественные мероприятия прошли сегодня.

Цветы возложили к стеле «Город воинской славы» и к памятнику Леонтию Гуртьеву.

Об этом сообщили в городской администрации.

В церемониях участвовали ветераны, представители органов власти, правоохранительных органов и общественных организаций.

Также сегодня утром в центре Орла цветы к памятнику Ленину возложили губернатор Андрей Клычков, лидер КПРФ, почётный гражданин города и области Геннадий Зюганов, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица. Церемонию также приурочили к очередной годовщине освобождения областного центра от фашистов.

ИА «Орелград»