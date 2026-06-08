На дорогах Орловской области погибли 18 человек

Статистика по итогам четырех месяцев 2026 года оказалась тревожной.

В Орловской области по итогам четырех месяцев 2026 года отмечена тревожная статистика. По данным регионального Управления МВД, за отчетный период на автодорогах области произошло 110 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате этих ДТП, по данным правоохранительных органов, погибли 18 человек. Еще 132 человека получили ранения различной степени тяжести.

Наибольшую опасность традиционно представляют федеральные трассы, на которых за первые четыре месяца текущего года было зафиксировано 33 аварии. Почти столько же – 36 дорожно-транспортных происшествий – произошло на региональных дорогах вне городов и населенных пунктов. Всего за четыре месяца сотрудники полиции, с учетом автоматических камер видеофиксации, выявили почти 199 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

За отчетный период времени было вынесено 195 056 постановлений о штрафах на общую сумму 239,5 миллиона рублей. Впрочем, в бюджет пока поступило 164,3 миллиона рублей от наложенных штрафов. В УМВД отмечают, что серьезной проблемой остаются неудовлетворительные дорожные условия. В этом году они стали сопутствующей причиной 55 дорожно-транспортных происшествий. В авариях, где косвенными причинами выступали выбоины, ямы, плохая разметка, освещение и прочие факторы, в этом году 10 человек погибли и 64 человека получили ранения.

Ранее пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила, что в Орле прошли межведомственные рейды. Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу совместно с представителями УФССП и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» провели обследование дорог. Тем самым они проверили, как исполняются решения судов, обязывающих привести улично-дорожную сеть города в нормативное состояние.

Иными словами, поводом для проверки послужили ранее вынесенные судебные постановления по искам прокуратуры и Госавтоинспекции. Владельцев дорог обязали устранить дефекты покрытия, в том числе выбоины, ямы, просадки и разрушения асфальтобетона, которые создают реальную угрозу безопасности участников движения. В ходе выезда инспекторы ГИБДД оценивали отремонтированные участки на их соответствие требованиям государственного стандарта.

Судебные приставы-исполнители, в свою очередь, фиксировали, насколько полно и своевременно выполняются конкретные обязанности подрядчиками и ответственными лицами. В УМВД подчеркнули, что содержание дорог в Орле должно осуществляться непрерывно и строго в соответствии с нормами. Совместные выездные проверки решено продолжить. Следующее обследование запланировано уже на ближайший месяц, причем особое внимание проверяющие обещают уделить тем участкам дорог, где ранее уже выявлялись нарушения.

ИА “Орелград”