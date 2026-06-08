В Ливнах питбайк с двумя детьми столкнулся с легковушкой

Оба ребенка в больнице Орла.

7 июня несовершеннолетний водитель 2012 года рождения управлял питбайком «Timep 250» и перевозил пассажира 2013 года рождения. На пересечении улиц Селищева и Индустриальной в районе дома №36 двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который двигался по главной дороге. В результате ДТП оба несовершеннолетних — и водитель, и пассажир питбайка — с травмами доставлены в НКМЦ имени З.И. Круглой.

Госавтоинспекция обращает внимание: питбайки и кроссовые мотоциклы — это спортивный инвентарь для специальных трасс, а не для городских дорог. У них нет фар и поворотников, они плохо заметны для других водителей. Езда на такой технике по населенным пунктам категорически запрещена.

ИА “Орелград”