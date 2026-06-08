На Орловщине одновременно пройдёт множество ярмарок вакансий

8.6.2026 | 11:19 Новости, Экономика

Орловская область стала одним из участников всероссийской ярмарке трудоустройства.

Фото: vk.com/public216831327

Акция «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня. Орловская область участвует в ней уже в четвёртый раз.

В нашем регионе ярмарки будут работать в областном центре, Мценске, Болхове, Малоархангельске, а также в посёлках Нарышкино, Кромы, Глазуновка, Залегощь, Колпна и Покровское. Основной площадкой станет Орловский аграрный университет имени Парахина (Орёл, улица Генерала Родина, 69).

Ожидается, что орловцам предложат около 3500 вариантов трудоустройства. Участвовать в акции уже захотели около 80 организаций-работодателей. Также для посетителей ярмарок организуют мастер-классы, тренинги и игры, направленные на развитие их карьерного потенциала.

Информацию сообщили в Кадровом центре Орловской области.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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