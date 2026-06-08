В Орле пройдёт фестиваль в честь Дня молодёжи

Мероприятие состоится в Детском парке.
Фестиваль «Орёл молодёжный» запланирован на день праздника, 27 июня. Всё будет происходить в период с 17:00 до 21:00.
Ожидаются выступления кавер-групп. Будут созданы интерактивные зоны (в том числе для молодых семей с детьми), а также фотозона. Кроме того, для гостей фестиваля организуют различные мастер-классы.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно в национальном мессенджере «МАКС» через специального бота.
Информацию сообщили в Департаменте молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»