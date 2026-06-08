В Орле пройдёт фестиваль в честь Дня молодёжи

8.6.2026 | 11:31 Новости, Общество

Мероприятие состоится в Детском парке.

Фото: Департамент молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области

Фестиваль «Орёл молодёжный» запланирован на день праздника, 27 июня. Всё будет происходить в период с 17:00 до 21:00.

Ожидаются выступления кавер-групп. Будут созданы интерактивные зоны (в том числе для молодых семей с детьми), а также фотозона. Кроме того, для гостей фестиваля организуют различные мастер-классы.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно в национальном мессенджере «МАКС» через специального бота.

Информацию сообщили в Департаменте молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.

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ИА «Орелград»


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