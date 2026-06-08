В Орле жильцов многоэтажки одолевают крысы

8.6.2026 | 16:50 ЖКХ, Новости

Так продолжается не меньше года.

Фото: vestiorel.ru / Ольга Покровская

С проблемой столкнулись жильцы дома по Черкасской, 36. В основном, крысы облюбовали укромные места под порогами подъездов.

Орловцы обращались в свою управляющую компанию («ЖЭУ №1»). Коммунальщики провели дератизацию, но это не изменило ситуацию радикально. Справиться с «крысиной» проблемой — задача не из простых, а ведь эти грызуны-паразиты, помимо всего прочего, являются переносчиками целого ряда опаснейших заболеваний.

Также дом страдает и от тараканов. Состояние мест общего пользования (как и дворовой территории) оставляет желать много лучшего. «Вести-Орёл» сообщают, что в 2030 году многоэтажку должны отремонтировать капитально. Пока что УК занялась ремонтом порожек, ведущих в подъезды.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU