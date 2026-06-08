В Орле жильцов многоэтажки одолевают крысы

Так продолжается не меньше года.

С проблемой столкнулись жильцы дома по Черкасской, 36. В основном, крысы облюбовали укромные места под порогами подъездов.

Орловцы обращались в свою управляющую компанию («ЖЭУ №1»). Коммунальщики провели дератизацию, но это не изменило ситуацию радикально. Справиться с «крысиной» проблемой — задача не из простых, а ведь эти грызуны-паразиты, помимо всего прочего, являются переносчиками целого ряда опаснейших заболеваний.

Также дом страдает и от тараканов. Состояние мест общего пользования (как и дворовой территории) оставляет желать много лучшего. «Вести-Орёл» сообщают, что в 2030 году многоэтажку должны отремонтировать капитально. Пока что УК занялась ремонтом порожек, ведущих в подъезды.

ИА «Орелград»