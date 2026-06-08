«Черкизово» снова судили из-за орловской земли

Компания опять запустила участки, расположенные в нашей области.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В 2025 году ведомство установило, что участок, принадлежащий ООО «Земельная компания Черкизово», покрылся сорной растительностью в виде травы, кустарников и деревьев. Известно, что территория находится во Мценском районе в Тельченском сельском поселении. Её общая площадь составляет 9,34 гектара.

Россельхознадзор потребовал устранить нарушение. Однако компания не сообщила в ответ о принятых мерах. В итоге ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы (по месту регистрации компании).

На днях столичный арбитраж признал требования полностью справедливыми. «Черкизово» обязали разработать проект мелиорации участка, а также полностью устранить сорняки.

Ранее в московском арбитраже уже состоялось подобное разбирательство.

ИА «Орелград»