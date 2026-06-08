«Черкизово» снова судили из-за орловской земли

8.6.2026 | 16:30 Закон и порядок, Новости

Компания опять запустила участки, расположенные в нашей области.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В 2025 году ведомство установило, что участок, принадлежащий ООО «Земельная компания Черкизово», покрылся сорной растительностью в виде травы, кустарников и деревьев. Известно, что территория находится во Мценском районе в Тельченском сельском поселении. Её общая площадь составляет 9,34 гектара.

Россельхознадзор потребовал устранить нарушение. Однако компания не сообщила в ответ о принятых мерах. В итоге ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы (по месту регистрации компании).

На днях столичный арбитраж признал требования полностью справедливыми. «Черкизово» обязали разработать проект мелиорации участка, а также полностью устранить сорняки.

Ранее в московском арбитраже уже состоялось подобное разбирательство.

ИА «Орелград»


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