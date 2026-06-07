В Орле запретили наружную рекламу на необычном доме

Утверждены границы и правовой режим использования Дома общественных организаций.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ об утверждении границ территории и правового режима использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом общественных организаций». Он расположен в Орле на улице 7 Ноября, 43. Здание имеет богатую историю: в 1917 году здесь проходили заседания Орловского Совета, одного из самых важных органов революционной власти.

Объект взят под государственную охрану как памятник истории и культуры регионального значения. Судя по приказу, общая протяженность границы его территории составляет137,52 метра, общая площадь – 1041,9 квадратных метров. Документом утверждены 14 характерных точек границ с координатами, а также схематичное изображение границ. Для простых граждан более важен правовой режим использования территории.

Согласно ему на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Дозволен ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства без увеличения объемно-пространственных характеристик.

Одновременно с этим областные власти запретили строительство новых капитальных объектов, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, кроме работ по сохранению объекта культурного наследия или его элементов, а также работ, изменяющих предмет охраны либо ухудшающие условия сохранности объекта, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения.

Запрещено использование революционного здания под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты с вредными выделениями, с динамическим и вибрационным воздействием на конструкции, с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Также запрещается распространение наружной рекламы на объекте культурного наследия. Поясним, что требования к рекламе устанавливаются органом охраны объектов культурного наследия и вносятся в правила землепользования и застройки.

ИА “Орелград”