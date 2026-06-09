Александр Пушкин получил на торгах землю под парковку в Мценске

Опубликованы результаты электронного аукциона, который проводила администрация орловского города.

Земельный участок расположен по адресу: г. Мценск, ул. Тургенева, 198. Его площадь 1685 кв. метров (кадастровый номер 57:27:0020601:18). Разрешенное использование — «стоянка транспортных средств». Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Участок по Генплану города расположен в общественно-деловой зоне. Часть территории (248 кв. м) находится в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства.

Начальная цена была установлена в размере 1,41 млн рублей. Итоговая превысила 1,8 млн рублей. За участок боролись два претендента: Масалыкин Михаил Сергеевич, Пушкин Александр Сергеевич. Последний сделал наиболее выгодное предложение о цене.

Победитель аукциона обязан оплатить участок в течение пяти рабочих дней после заключения договора купли-продажи и самостоятельно уплатить госпошлину за регистрацию перехода права собственности, указано в документах ГИС «Торги».

ИА “Орелград”