На Орловщине хотят упразднить деревню

9.6.2026 | 13:03 Новости, Общество

Окончательное решение примут на ближайшей сессии облсовета.

Фото: ИА «Орелград»

Пока что его предварительно согласовал профильный комитет регионального парламента.

Деревня называется Савенка. Она находится во Мценском районе (и относится к Башкатовскому сельскому поселению).

Законопроект представил Вячеслав Миронов, исполняющий обязанности начальника регионального управления градостроительства, архитектуры и землеустройства — главного архитектора Орловской области. С официальной инициативой выступила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

По словам Миронова, деревня отсутствует как таковая. Последняя перепись, которая проводилась в 2020 году, не зафиксировала там жителей. Официально в деревне отсутствуют жилые помещения, а также инфраструктура. Нет данных о местных земле и недвижимости и в базе налоговых органов.

Информацию подтвердила и глава Башкатовского сельского поселения Тамара Балабанова, сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»


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