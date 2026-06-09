На Орловщине хотят упразднить деревню

Окончательное решение примут на ближайшей сессии облсовета.

Пока что его предварительно согласовал профильный комитет регионального парламента.

Деревня называется Савенка. Она находится во Мценском районе (и относится к Башкатовскому сельскому поселению).

Законопроект представил Вячеслав Миронов, исполняющий обязанности начальника регионального управления градостроительства, архитектуры и землеустройства — главного архитектора Орловской области. С официальной инициативой выступила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

По словам Миронова, деревня отсутствует как таковая. Последняя перепись, которая проводилась в 2020 году, не зафиксировала там жителей. Официально в деревне отсутствуют жилые помещения, а также инфраструктура. Нет данных о местных земле и недвижимости и в базе налоговых органов.

Информацию подтвердила и глава Башкатовского сельского поселения Тамара Балабанова, сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»