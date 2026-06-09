На неделе в Орле «Спецавтобаза» будет ремонтировать шесть улиц

9.6.2026 | 11:40 ЖКХ, Новости

В городе продолжаются работы по ямочному ремонту.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

До конца текущей недели они пройдут на Авиационной, Разведчика Воробьёва, Маяковского, Грузовой и Ляшко, а также в переулке Южном. Об этом информировала Администрация Орла.

«Главная задача ямочного ремонта — своевременно устранить дефекты покрытия, пока они не превратились в более серьёзные повреждения. Горячий асфальт обеспечивает надёжность и позволяет продлить срок службы дороги», — пояснили представители «Спецавтобазы».

За первую неделю июня предпрятие, действуя таким же образом, привело в порядок около 2,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

ИА «Орелград»


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