В Орле в кафе «Чайна» выявили нарушения

9.6.2026 | 11:53 Важное, Закон и порядок, Новости

Здесь использовали мясо непонятного происхождения.

Фото: ИА «Орелград»

Кафе работает в Рыночном переулке, 3. Оно позиционирует себя как заведение, ориентированное на кухню Китая. Хозяйствующим субъектом является индивидуальный предприниматель Можайкин Сергей Александрович.

Как установило управление Россельхознадзора, предприятие не оформляло ветеринарные документы на пищевую продукцию животного происхождения, но использовало её для изготовления блюд.

Посетителям предлагались «Свиные копытца», куриные сердца и желудки и тому подобные блюда. Однако безопасность сырья не имела официального подтверждения. Соответствующие документы отсутствовали в электронной системе «Меркурий».

В итоге хозяйствующему субъекту объявили официальное предостережение, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»


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