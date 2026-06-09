Орловщине выделят новые средства на лекарства для льготников

Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Речь идёт о сумме примерно в шесть миллионов рублей. Средства предназначаются для закупки медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий граждан.
Напомним, такая мера поддержки предоставляется
- лицам с ограниченными возможностями здоровья,
- ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС,
- участникам Великой Отечественной войны (и членам их семей),
- лицам, которые имеют статус «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда»,
- ветеранам боевых действий (и членам их семей),
- членам семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны
- членам семей погибших ветеранов боевых действий.
Потребность гражданина в конкретных лекарствах и медизделиях определяет его лечащий врач.
ИА «Орелград»