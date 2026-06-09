Орловщине выделят новые средства на лекарства для льготников

9.6.2026 | 16:53 Важное, Медицина, Новости

Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о сумме примерно в шесть миллионов рублей. Средства предназначаются для закупки медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий граждан.

Напомним, такая мера поддержки предоставляется

  • лицам с ограниченными возможностями здоровья,
  • ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС,
  • участникам Великой Отечественной войны (и членам их семей),
  • лицам, которые имеют статус «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда»,
  • ветеранам боевых действий (и членам их семей),
  • членам семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны
  • членам семей погибших ветеранов боевых действий.

Потребность гражданина в конкретных лекарствах и медизделиях определяет его лечащий врач.

ИА «Орелград»


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