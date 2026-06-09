Орловщине выделят новые средства на лекарства для льготников

Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идёт о сумме примерно в шесть миллионов рублей. Средства предназначаются для закупки медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий граждан.

Напомним, такая мера поддержки предоставляется

лицам с ограниченными возможностями здоровья,

ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС,

участникам Великой Отечественной войны (и членам их семей),

лицам, которые имеют статус «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда»,

ветеранам боевых действий (и членам их семей),

членам семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны

членам семей погибших ветеранов боевых действий.

Потребность гражданина в конкретных лекарствах и медизделиях определяет его лечащий врач.

ИА «Орелград»