Под Орлом в «Вятском Посаде» отметят День России

В православном центре состоятся праздничные мероприятия.
Напомним, он находится в Орловском муниципальном округе в одноимённом посёлке на улице Южной, 1-А.
День начнётся с утреннего богослужения в храме Сретения Господня. Праздничная программа запланирована с 10 до 14 часов.
Для орловцев подготовят концерт, проведут мастер-классы, организуют ярмарку мастеров народных ремёсел. Детей займут играми и забавами.
Отметим, что одновременно «Посад» отметит и собственный день рождения. Центр официально открыли 12 июня 2017 года.
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ИА «Орелград»