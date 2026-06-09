Под Орлом в «Вятском Посаде» отметят День России

9.6.2026 | 14:33 Новости, Общество

В православном центре состоятся праздничные мероприятия.

Фото: vk.com/centervposad

Напомним, он находится в Орловском муниципальном округе в одноимённом посёлке на улице Южной, 1-А.

День начнётся с утреннего богослужения в храме Сретения Господня. Праздничная программа запланирована с 10 до 14 часов.

Для орловцев подготовят концерт, проведут мастер-классы, организуют ярмарку мастеров народных ремёсел. Детей займут играми и забавами.

Отметим, что одновременно «Посад» отметит и собственный день рождения. Центр официально открыли 12 июня 2017 года.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU