Орловский городской центр культуры уличили в дискриминации

Учреждение отказалось от артистки оркестра из-за ее банкротства.

Заводской районный суд Орла частично удовлетворил иск профессионального музыканта к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Орловский городской центр культуры». Он признал отказ в приеме на работу незаконным и дискриминационным, обязал заключить трудовой договор и взыскал компенсацию.

Женщина — магистр музыкально-инструментального искусства, лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессиональная артистка оркестра русских народных инструментов высшей категории. С 2011 года она с перерывами работала в МБУК «ОГЦК» в качестве артиста-домриста. 26 мая 2025 года уволилась вместе со всем коллективом. По ее словам, работодатель систематически прибегал к такой практике, ссылаясь на отсутствие финансирования.

В октябре 2025 года оркестр фактически восстановили. Бывшие артисты подали заявления и были вновь приняты на работу — без открытого конкурса и публичных объявлений о вакансиях. И только домристу — единственной из всего коллектива — отказали. Это сопровождалось, по словам женщины, унизительными комментариями. 24 октября она подала письменное заявление о приеме на работу. 29 октября потребовала письменный мотивированный ответ. Работодатель предоставила его 12 ноября 2025 года за подписью директора ОГЦК Елены Майоровой.

В письме были указаны следующие причины отказа:

– У экс-сотрудницы рассматривается дело о банкротстве в Арбитражном суде Орловской области, имеется задолженность около 2,85 млн рублей.

– В адрес учреждения поступали запросы из прокуратуры и УМВД относительно работы женщины и уплаты налогов.

– Информация о проблемах сотрудников бьет по имиджу организации и может подорвать доверие к ней (особенно потому, что 90% коллективов учреждения работают с детьми).

– Имеются риски хищений и злоупотреблений, поскольку частым мотивом служебных преступлений является непосильное бремя долгов.

– Отсутствует необходимость срочно заполнять вакантные должности.

Женщина обратилась в суд, настаивая, что отказ является дискриминационным, так как ее одну не приняли обратно, хотя другие артистов трудоустроены без проблем. Причины отказа не связаны с деловыми качествами — ее квалификация и опыт не вызывали нареканий за 14 лет. Работодатель злоупотребил правом и нанес ущерб профессиональной репутации. Из-за вынужденного перерыва она утратила профессиональную форму (ухудшилась моторика, повышенная утомляемость, трудности в технически сложных фрагментах). В регионе нет иных профессиональных оркестров, а переезд невозможен из-за процедуры банкротства.

Суд выяснил, что вакансии на момент обращения артиста-домриста имелись. Это ответчик не оспаривал. При этом ни банкротство, ни долги, ни запросы правоохранительных органов не относятся к деловым качествам. Ссылки на имиджевые риски и риск хищений не могут служить законным основанием для отказа. Работодатель не представил доказательств, что истец совершила какие-либо противоправные действия.

Суд частично удовлетворил иск: признал отказ МБУК «ОГЦК» в приеме на работу незаконным и дискриминационным, обязал МБУК «ОГЦК» заключить трудовой договор. Взыскал неполученный заработок за период с 24 октября 2025 года по 17 февраля 2026 года в размере 71 245,91 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб. (истец требовала 500 000 руб.).

Решение может быть обжаловано течение месяца.

ИА “Орелград”