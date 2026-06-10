Коршунов может отсудить стоимость ремонта служебной квартиры

Опубликовано решение по делу экс-начальника УГИБДД по Орловской области.

Заводской районный суд рассмотрел гражданское дело по иску УМВД России по Орловской области к бывшему высокопоставленному сотруднику полиции Александру Коршунову и его супруге о признании утратившими право пользования служебным жилым помещением и выселении.

Мужчина проходил службу в органах внутренних дел с 1986 года. В мае 2010 года жилищно-бытовая комиссия УВД по Орловской области приняла решение предоставить ему служебную квартиру – двухкомнатную, площадью 85,2 кв. м. С Коршуновым заключили договор найма служебного жилого помещения № 1 на время прохождения службы. В него вошли и члены семьи. В дальнейшем договор неоднократно перезаключали (последний раз — 27 июня 2025 года — на срок с 2 января 2025 года по 2 января 2027 года).

Приказом МВД России от 1 августа 2025 года в связи с осуждением за преступление Александр Коршунов уволен. Ведомство потребовало покинуть служебное жилье. Уведомления не привели к желаемой реакции, поэтому потребовался иск в суд.

В ходе разбирательства Коршунов утверждал, что квартира была передана ему в непригодном для проживания состоянии: дверь из ДВП, бетонные полы без стяжки, стены с минимальной штукатуркой, отсутствие межкомнатных дверей, сантехники, электропроводки, неокрашенные чугунные батареи, балкон без остекления. Для того чтобы сделать ремонт, он продал единственное жилье — квартиру в Орле за 945 000 рублей, а также автомобиль «Лансер». После этого он выполнил полный капитальный ремонт: залил стяжку и уложил ламинат, оштукатурил и оклеил стены, уложил плитку в ванной и туалете, смонтировал сантехнику, заменил электропроводку, установил новые двери (включая дверь-сейф), сделал подвесные и натяжные потолки, застеклил и утеплил балкон, заменил батареи на алюминиевые, переделал газовую разводку, установил встроенную кухонную мебель, технику, охранную сигнализацию и многое другое. Он также утверждал, что ключи ему передали еще в 2008 году (до официального оформления договора), и его заверили, что квартира останется за ним, поэтому он и вложил такие средства.

Представитель УМВД настаивала на выселении, указывая, что договор найма заключен на время службы, а так как она прекращена, оснований для сохранения жилья нет. Она отметила, что Коршунов не состоял на учете для получения единовременной социальной выплаты на жилье и не признавался нуждающимся в жилом помещении по договору социального найма.

Ответчики и их представитель возражали против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие другого жилья в собственности (у Коршунова — только 1/280 доля земельного участка, у супруги — ничего), значительные вложения в ремонт квартиры.

Суд указал, что отсутствие своего дома и ремонт в служебных помещениях не создают права пользования и не препятствуют выселению.

“Удовлетворение настоящего иска не нарушает права ответчиков, которые заявили о капитальных вложениях в служебное жилье, они вправе обратиться в суд с самостоятельным иском в целях защиты нарушенного, по их мнению, права”, – указано в решении.

Суд решил признать Коршунова А.Ю. и Коршунову В.А. утратившими право пользования служебным жилым помещением, обязал их освободить квартиру в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

ИА “Орелград”