Орловскую службу крови наградили в Москве

Её поощрили за развитие донорства.

Итоги специального проекта «Донорство объединяет» подвели в столице в пресс-центре ТАСС.

Одним из участников встречи стал заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Также в мероприятии участвовали представители общественных организаций – исполнительный директор «Российского Красного Креста» Мария Мухина и директор «Национального фонда развития здравоохранения» Елена Стефанюк.

По итогам всероссийской акции Служба крови Орловской области получила награду за значительный вклад в развитие донорства.

В свою очередь, представители службы поблагодарили «Национальный фонд развития здравоохранения» за высокую оценку их труда.

ИА «Орелград»