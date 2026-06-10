Орловскую службу крови наградили в Москве

10.6.2026 | 13:50 Медицина, Новости

Её поощрили за развитие донорства.

Фото: vk.com/public183089958

Итоги специального проекта «Донорство объединяет» подвели в столице в пресс-центре ТАСС.

Одним из участников встречи стал заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Также в мероприятии участвовали представители общественных организаций – исполнительный директор «Российского Красного Креста» Мария Мухина и директор «Национального фонда развития здравоохранения» Елена Стефанюк.

По итогам всероссийской акции Служба крови Орловской области получила награду за значительный вклад в развитие донорства.

В свою очередь, представители службы поблагодарили «Национальный фонд развития здравоохранения» за высокую оценку их труда.

ИА «Орелград»


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