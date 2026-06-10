Орловцы не дали ветеринарам проверить скот на болезни

Теперь им придётся обращаться к ветврачам самостоятельно.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, новый случай отказа зарегистрирован в Ливенском районе в деревне Сидоровка. Местные жители отказались предоставить ветеринарам пять голов крупного рогатого скота.

Животных должны были осмотреть. Также планировалось взять у них пробы крови (для исследований на бруцеллёз, туберкулёз и лейкоз) и сделать им прививки (против эмкара и сибирской язвы).

В итоге Россельхознадзор выдало гражданам требования, обязательные к исполнению. Теперь владельцы скота должны сами обратиться в Ливенский межрайонный центр ветеринарии, причём в течение десяти дней.

Аналогичные случаи фиксировались в этом же районе в текущем и минувшем месяцах.

ИА «Орелград»