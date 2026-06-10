В Новосиле отметят день рождения Полунина

Поучаствовать в весёлом мероприятии могут все желающие.

Акция проводится ежегодно в день рождения знаменитого клоуна — уроженца Орловской области. 12 июня ему исполнится 76 лет.

Мероприятие под названием «Льзя» состоится напротив здания местной администрации (улица Карла Маркса, 16). Участников просят добавить в одежду элементы жёлтого цвета (к которому неравнодушен Полунин).

В программе – «заражение радостью», «экзамен на детство» и «звонок в детство», «портал превращения» и другие активности. Понадобится предварительная регистрация.

Организатором выступает Активный глэмпинг «Сплав Стихий».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»