Треть областного бюджета потратили на зарплату

Бюджет Орловской области сохранил социальную направленность.

В Орловском облсовете народных депутатов прошли публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2025 год. Основные параметры озвучила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Она сообщила, что доходы за 2025 год составили 59,965 миллиарда рублей, а расходы – 61,177 миллиарда рублей. Расходы были исполнены только на 95,9 процента от плана 2025 года, но по сравнению с 2024 годом они увеличились на 3,578 миллиарда рублей, или на 6,2 процента. При этом расходы за счет собственных средств областного бюджета увеличились на 2,556 миллиарда рублей, или на 5,5 процента.

В областном департаменте финансов, который и готовил отчет, также отметили, что в прошлом году в полном объеме финансировались все социально-значимые расходы. Так, только на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 20,14 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом данные расходы увеличились на 693,5 миллиона рублей, или на 3,6 процента.

На публичные нормативные обязательства и социальные выплаты было потрачено 7,615 миллиарда рублей, с приростом к 2024 году на 993,5 миллиона рублей, или на 15 процентов. Платежи из региональной казны за неработающее население за год составили 4,048 миллиарда рублей и возросли на 272,1 миллиона рублей, или на 7,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

«Областной бюджет в 2025 году сохранил свою социальную направленность, – следует из информации департамента финансов. – Расходы областного бюджета на социально-культурную сферу составили 40,505 миллиарда рублей, или 66,2 процента от общего объема расходов с приростом к 2024 году на 2,373 миллиарда рублей, или на 6,2 процента. Также значительный объем расходов занимают расходы на развитие инфраструктуры. Объем расходов на национальную экономику составил 13,239 миллиарда рублей с приростом к 2024 году на 1,134 миллиарда рублей, или на 9,4 процента».

ИА “Орелград”