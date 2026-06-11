Под Орлом можно бесплатно получить носки и колготки

Раздача гуманитарной помощи ведётся в посёлке Знаменка при православном храме.

Получить поддержку можно при храме иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» (на Советской, 99). Раздачу организует Отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии.

Помощь нуждающимся семьям оказывается на регулярной основе. Получить её можно ежедневно с 10 часов, после утреннего богослужения.

В настоящее время семям передают новые чулочно-носочные изделия от производителя:

детские колготки для мальчиков и девочек,

детские и взрослые носки,

легинсы для девочек.

В наличии представлены все размеры. Детские колготки доступны для детей ростом от 86 до 158 сантиметров, рассказали в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»