Под Орлом можно бесплатно получить носки и колготки

11.6.2026 | 11:53 Новости, Общество

Раздача гуманитарной помощи ведётся в посёлке Знаменка при православном храме.

Фото: Орловская митрополия

Получить поддержку можно при храме иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» (на Советской, 99). Раздачу организует Отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии.

Помощь нуждающимся семьям оказывается на регулярной основе. Получить её можно ежедневно с 10 часов, после утреннего богослужения.

В настоящее время семям передают новые чулочно-носочные изделия от производителя:

  • детские колготки для мальчиков и девочек,
  • детские и взрослые носки,
  • легинсы для девочек.

В наличии представлены все размеры. Детские колготки доступны для детей ростом от 86 до 158 сантиметров, рассказали в Орловской митрополии.

Фото: Отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии
Фото: Отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии

ИА «Орелград»


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