В Орле на 60 лет Октября начался новый этап реконструкции теплосетей

Работы проводит филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация».

Об этом сообщили в компании.

Речь идёт о реконструкции второго участка магистральной тепловой сети, расположенной на данной улице. Ожидается, что итогом данной работы станет улучшение ситуации с подачей тепла и горячей воды потребителям Советского района. Позитивные изменения должны будут почувствовать в 268 многоквартирных домах и на 137 социальных объектах.

Специалисты заменят 588 метров трубопроводов большого диаметра. Новые сети будут оснащены системой дистанционного контроля. Напомним, что в рамках первого этапа реконструкции здесь же было заменено 450 метров теплосетей.

Новый этап модернизации данного участка должен финишировать до 1 сентября текущего года. После окончания всех работ планируется благоустроить территорию.

Общий объём инвестиций в данный проект составит 61,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»