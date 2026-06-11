В Орле несколько домов остались без горячей воды на всё лето

11.6.2026 | 12:35 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Причиной являются работы по реконструкции подземного участка тепломагистрали, которые проводит «РИР Энерго». До 31 августа горячей воды не будет в домах по 8 Марта, 8, и Горького, 44.

До 12 июня (до 23:00) эта же услуга не будет предоставляться абонентам, проживающим в домах

  • на 7 ноября, 9, 13 и 15,
  • на улице Левый берег реки Орлик, 11-А.
  • На Кузнецова, 11,
  • на Раздольной 27 и 27-А.

Кроме того, как рассказали уже в «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 18:00, в связи с ремонтом подогревателя, горячей и холодной воды не будет в домах по адресам

  • Авиационная, 2 и 6,
  • Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286 и 288,
  • Латышских стрелков, 107.

Также в связи с остановками котельных запланированы отключения только горячей воды.

До 14 июня (до 17:00):

  • переулок Ботанический, 6, 27 и 29,
  • переулок Карачевский, 6, 9, 10-Б и 11,
  • улица Комсомольская, 77 и 229-А,
  • переулок Пищевой, 9,
  • переулок Шпагатный, 50 и 61.

До 21 июня (до 17:00):

  • Автовокзальная, 77-А,
  • Васильевская, 136,
  • Комсомольская, 108,
  • переулок Комсомольский, 22,
  • Латышских стрелков, 1, 3, 6, 14 и 16,
  • Ливенская, 30, 30-А, 30-Б, 30-Г, 48-А и 48-Б,
  • Молодогвардейский, 6, 21 и 23,
  • Нормандия-Неман, 8 и 10,
  • Песковская, 11, 12-Б, 17 и 19,
  • Циолковского, 10.

ИА «Орелград»


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