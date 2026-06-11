В Орле несколько домов остались без горячей воды на всё лето

Об этом сообщили в Администрации Орла.
Причиной являются работы по реконструкции подземного участка тепломагистрали, которые проводит «РИР Энерго». До 31 августа горячей воды не будет в домах по 8 Марта, 8, и Горького, 44.
До 12 июня (до 23:00) эта же услуга не будет предоставляться абонентам, проживающим в домах
- на 7 ноября, 9, 13 и 15,
- на улице Левый берег реки Орлик, 11-А.
- На Кузнецова, 11,
- на Раздольной 27 и 27-А.
Кроме того, как рассказали уже в «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 18:00, в связи с ремонтом подогревателя, горячей и холодной воды не будет в домах по адресам
- Авиационная, 2 и 6,
- Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286 и 288,
- Латышских стрелков, 107.
Также в связи с остановками котельных запланированы отключения только горячей воды.
До 14 июня (до 17:00):
- переулок Ботанический, 6, 27 и 29,
- переулок Карачевский, 6, 9, 10-Б и 11,
- улица Комсомольская, 77 и 229-А,
- переулок Пищевой, 9,
- переулок Шпагатный, 50 и 61.
До 21 июня (до 17:00):
- Автовокзальная, 77-А,
- Васильевская, 136,
- Комсомольская, 108,
- переулок Комсомольский, 22,
- Латышских стрелков, 1, 3, 6, 14 и 16,
- Ливенская, 30, 30-А, 30-Б, 30-Г, 48-А и 48-Б,
- Молодогвардейский, 6, 21 и 23,
- Нормандия-Неман, 8 и 10,
- Песковская, 11, 12-Б, 17 и 19,
- Циолковского, 10.
ИА «Орелград»