В Орле несколько домов остались без горячей воды на всё лето

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Причиной являются работы по реконструкции подземного участка тепломагистрали, которые проводит «РИР Энерго». До 31 августа горячей воды не будет в домах по 8 Марта, 8, и Горького, 44.

До 12 июня (до 23:00) эта же услуга не будет предоставляться абонентам, проживающим в домах

на 7 ноября, 9, 13 и 15,

на улице Левый берег реки Орлик, 11-А.

На Кузнецова, 11,

на Раздольной 27 и 27-А.

Кроме того, как рассказали уже в «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 18:00, в связи с ремонтом подогревателя, горячей и холодной воды не будет в домах по адресам

Авиационная, 2 и 6,

Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286 и 288,

Латышских стрелков, 107.

Также в связи с остановками котельных запланированы отключения только горячей воды.

До 14 июня (до 17:00):

переулок Ботанический, 6, 27 и 29,

переулок Карачевский, 6, 9, 10-Б и 11,

улица Комсомольская, 77 и 229-А,

переулок Пищевой, 9,

переулок Шпагатный, 50 и 61.

До 21 июня (до 17:00):

Автовокзальная, 77-А,

Васильевская, 136,

Комсомольская, 108,

переулок Комсомольский, 22,

Латышских стрелков, 1, 3, 6, 14 и 16,

Ливенская, 30, 30-А, 30-Б, 30-Г, 48-А и 48-Б,

Молодогвардейский, 6, 21 и 23,

Нормандия-Неман, 8 и 10,

Песковская, 11, 12-Б, 17 и 19,

Циолковского, 10.

ИА «Орелград»