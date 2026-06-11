Генпрокуратуру попросили проверить все аттракционы

Жалобы поступили на состояние колеса обозрения в Орле.

Колесо обозрения, которое, по словам местных жителей, находится в ветхом состоянии — несмотря на официальные рапорты властей о готовности аттракционов к сезону.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Генпрокуратуру с требованием тотальной проверки не только технического состояния аттракционов, но и квалификации персонала. Поводом послужили участившиеся по всей стране инциденты, приводящие к травмам или даже человеческим жертвам.

Напомним, несколько лет назад в Орле произошла трагедия: тогда девушка погибла, выпав из аттракциона, который формально был исправен и по документам безопасен.

«Мы видим вопиющее противоречие: с одной стороны — рапорты о готовности и справки о техосмотре от операторов, с другой — старые карусели, на которые страшно смотреть, не то что кататься», – отметил депутат Орловского облсовета от ЛДПР Владислав Числов.

В партии считают, что федеральная проверка заставит операторов либо модернизировать оборудование, либо закрыть опасные объекты.

ИА “Орелград”